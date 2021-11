Si è disputato sotto il segno delle vittorie esterne il turno del campionato regionale di Promozione di basket.

Girone Sud. Prosegue la fuga solitaria della Sulcis Spes Sant’Antioco, grazie alla convincente vittoria sul campo del Su Planu per 57-85. La compagine sulcitana indirizza la contesa dalla sua parte già nel corso del primo tempo, chiudendo sul +12 all’intervallo (26-38). Il massimo sforzo, però, arriva nel terzo quarto, nel quale i ragazzi allenati da Polo Massidda arrivano fino al + 31, sul 39-70 al 30’. Ultimo quarto senza sussulti. Miglior marcatore della gara è Aralossi, con 26 punti. Si ferma, invece, la diretta inseguitrice Condor Monserrato, che perde in casa contro il Jolly Dolianova per 51-65. Break ospite nella seconda parte di gara. Il Condor deve accontentarsi del top scorer dell’incontro, Perra, con 21 punti. Si avvicinano, invece, sempre più alle prime posizioni Poetto e Sinis. I primi battono a domicilio il Siliqua per 56-76, trascinati da un Di Ciaula da 17 punti, mentre gli oristanesi superano lo Spirito Sportivo per 56-31, grazie alla vena realizzativa di Garau (19 punti per lui). Chiude il quadro delle partite in programma la vittoria del Basket Quartu A nel derby contro il Basket Quartu B, per 71-46.

Girone Nord. Il programma del raggruppamento presentava il big match tra Gabetti Masters e Aurea Sassari, con la vittoria dei secondi per 56-62. Sfida equilibrata e combattuta. Lo dimostra la prima parte di gara (29 pari al 20’). Nel terzo quarto l’Aurea mette la testa avanti, con il 45-48 del 30’. Margine che rimane e si dilata al termine dei 40’. È della compagine ospite il miglior realizzatore della partita, Pioltino con 15 punti. Nell’altro big match di giornata vittoria di Nuoro sul campo della Demones Ozieri (58-63). Partita combattuta ed equilibrata che vede i nuoresi imporsi trascinati anche dai 21 punti di Zidda. Nelle altre sfide in programma convincente successo esterno dell’Olimpia Olbia, contro l’Ichnos per 57-72, e della Dinamo 2000, sul Macomer 2.0, per 43-66.

