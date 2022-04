Si è svolta nel pomeriggio, al T Hotel di Cagliari, la cerimonia di consegna delle Benemerenze Coni 2015 e 2019, alla presenza del Presidente Regionale del Coni, Bruno Perra.

“Vorrei ricordare un uomo che, in 20 anni al Coni, ha lasciato un segno indelebile nello sport sardo”, ha esordito il presidente Perra riferendosi al suo compianto predecessore Gianfranco Fara. “Ringrazio i presenti e tutti gli atleti sardi. Premieremo atleti, tecnici e dirigenti. Avere uno staff dirigenziale di qualità è importante, facendo questo miglioreremo anche la qualità dei nostri tecnici e dei nostri atleti, e le nostre società saranno sempre più competitive”.

Una novantina i premiati stelle al merito sportivo, medaglie al valore atletico o palme al merito tecnico.

Oro. La stella d’oro è andata Aldo Petucco, dirigente del giro a volo (2019), mentre la medaglia d’oro è andata ad Alessio Massa, campione del mondo di Long Casting a squadre nel 2015.

Argento. Palma d’argento 2019 al tecnico di hockey Roberto Carta, stella d’argento a Lucio Masia (2019, Federbocce) e agli arceri Torres Sassari (2019), medaglia d’argento ad Alessio Schintu (2015, 2017 titolo europeo moto d’acqua runabout), a Silvia Cogoni (terza Aci mondiali canoa polo) e a Elia Vargiu, Stefania Gaviano e Alessandro Piras, terzi ai mondiali di Kung fu.

Bronzo. A Enrico Ruffi (Federhockey, 2019) la palma di bronzo. Decisamente più nutrito il gruppo dei premiati con stelle e medaglie. Tra i dirigenti, stelle anche a Giuseppe Spanedda e Pietro Schirru (Federatletica), Luca Calandrino e Claudio Pia (Federcanoa), Vincenzo Derudas e Carlo Pisano (Fitarco).

Tra i tanti atleti che hanno ricevuto come onorificenza la medaglia di bronzo al valore atletico, Ennio Dalmasso (titolo italiano Motonautica 2015),

la campionessa di nuoto Francesca Deidda (quinta alle Olimpiadi di Rio 2015 e seconda e terza all’Europeo 2017, premio ritirato dalla madre), il ginnasta Nicola Bartolini (titolo italiano 2019, premio ritirato dalla madre) il pugile Gabriele Cossu (titolo italiano dilettanti 56 kg 2017), la triatleta Elisabetta Curridori (titolo italiano duathlon 2018, premio ritirato dal padre) e il pilota Omar Magliona (campione italiano velocità montagna 2018 e 2019). Medaglia di bronzo al valore atletico anche all’Amsicora femminile per il Campionato Italiano di Hockey vinto nel 2019.

Applausi per la società cagliaritana anche per la scelta di accogliere gratuitamente i ragazzi ucraini dai 6 ai 18 anni arrivati in città dopo essere fuggiti dalla guerra.

A settembre, in una cerimonia analoga, la consegna delle benemerenze Coni 2020.

