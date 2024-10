Antonello Congiata, il baby talento di Porto Torres, si laurea campione regionale in Sardegna di Go-Kart – categoria Okn Junior - e passa il turno per partecipare alla Coppa dei campioni, appuntamento in programma il 3 novembre a Battipaglia (Salerno).

Il quattordicenne, portacolori del Tsk Racing Porto Torres, sembra non sbagliare un colpo e dopo aver conquistato il titolo regionale, vincendo due delle tre prove di gara, domenica 20 ottobre ha dominato nella competizione che si è disputata al Kartodromo di Alghero realizzando il primo posto alle selezioni che gli garantiranno la partecipazione alla Coppa dei Campioni, manifestazione riservata a tutti i migliori piloti regionali di tutta Italia.

Il baby fenomeno, soprannominato "Lellino Superstar", continua a raccogliere successi, grazie anche al suo preparatore algherese Alessandro Cherchi, e al sostegno dell’instancabile nonno e al supporto morale dei suoi genitori.

Attualmente Congiata risulta l’unico pilota di Go-Kart di Porto Torres in attività e storicamente il più vincente. Il suo sogno nel cassetto è quello di raggiungere categorie superiori e di approdare in futuro in Formula 1, un percorso intrapreso da tutti gli attuali piloti e campioni della massima categoria.

