Week end importante nei tornei di B e C femminile di basket regionale.

Serie B. Mancava la quarta semifinalista playoff ed è arrivata nella giornata di sabato. È l’Antonianum Quartu a raggiungere Iannas Virtus, Mercede Alghero e Su Planu tra le “magiche 4”. Le quartesi, in gara 3, giocata tra le mura amiche, hanno superato il San Salvatore Selargius per 72-61. Antonianum sempre avanti nel punteggio, con il massimo vantaggio raggiunto all’intervallo (44-27). Nella seconda parte le selargine cercano di diminuire il divario, ma l’Antonianum controlla e porta a casa il successo. Miglior realizzatrice è Argiolas, dell’Antonianum, con 24 punti. Il quadro delle semifinali vede, ora, gli incroci Iannas Virtus Cagliari–Su Planu e Mercede Alghero–Antonianum Quartu.

Serie C. Il recupero della quarta di ritorno propone partite di grande impatto. È il caso dello scontro diretto per la vetta tra Ferrini Quartu e New Basket Ploaghe. Vincono le ploaghesi per 54-73 e riconquistano il primo posto. In avvio meglio la compagine di casa (21-12 al 10’), ma dal secondo quarto inizia il recupero ospite che si concretizza con il sorpasso del 20’ (30-32). La ripresa è tutta di marca New Basket, fino al 54-73 finale. Tra le ospiti anche la top scorer, Sechi con 25 punti. Vittoria esterna anche per Nulvi, sul campo del Nuovo Basket Oristano, per 24-54. Vince, infine, anche la Coral contro Carloforte (39-31).

© Riproduzione riservata