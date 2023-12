Gran colpo per il Monastir, che si assicura Luca Caboni. L'attaccante classe '87 giocherà per la prima volta in Promozione e torna in campo dopo tre mesi di stop: era richiesto da diverse squadre, ma alla fine l'hanno spuntata i biancoblù del direttore sportivo Matteo Zanda, suo compagno di squadra al Tempio nella stagione 2006-2007 quando avevano vinto Girone B e Scudetto di Serie D. Caboni sarà a disposizione di Marcello Angheleddu già domani pomeriggio, nel match interno col Selargius valido per la dodicesima giornata del Girone A, un turno fondamentale visto che i biancoblù sono a pari punti col Castiadas impegnato in trasferta col CUS Cagliari terzo a -2. «Per me questo è un campionato nuovo», dice Caboni. «Affronteremo una buona squadra, poi contro il Monastir sappiamo che tutti vogliono fare la partita della vita. Spero di iniziare nel migliore dei modi, ma penso agli obiettivi di squadra e a quello che la società si è posta. Vengo da tre mesi di stop, dove comunque mi sono allenato per conto mio ma non è la stessa cosa: cercherò di riprendere la condizione quanto prima».

In campo. Caboni ha una carriera illustre che lo ha portato anche fuori dalla Sardegna, fra cui Lucchese (11 gol in Serie D nel 2013-2014), Piacenza (in C nella stagione seguente) e Sanremese (dove ha giocato con Gianmarco Paulis, che ritrova a Monastir). Nell'Isola, invece, fra le esperienze principali si ricordano Selargius (15 gol in D nel 2011-2012) e Olbia (vittoria dei play-off di Serie D contro la Torres nel 2015-2016). «È un'opportunità importante per me: sono entusiasta di poter tornare in campo», prosegue. «Ringrazio Matteo Zanda, che mi aveva già contattato quest'estate e con cui avevamo vissuto assieme a Tempio. Conosco le ambizioni della società, che vuole fare cose importanti e mi fa piacere essendo io una persona ambiziosa. La rosa ha giocatori che meritano categorie ben più alte della Promozione».

Gli altri movimenti. Non solo Caboni: il Monastir ha anche preso Alberto Piras dalla COS, classe 2005 che ha debuttato domenica scorsa nel pareggio per 2-2 contro la Gialeto. In uscita, con gli attaccanti Federico Anedda e Matteo Pilloni passati al Sant'Elena (dove già si era trasferito Michele Angiargia due settimane fa), il laterale destro Demetrio Cossu si trasferisce al La Palma.

© Riproduzione riservata