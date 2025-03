Vittoria di carattere per la Nuova Icom Selargius, che espugna il PalaMariotti della Spezia superando la Cestistica 57-72. Un successo pesante, che consente alle giallonere di rinsaldare l’ottavo posto in classifica, l’ultimo utile per accedere ai playoff promozione della Serie A2 Femminile di basket.

La squadra di coach Maslarinos parte forte e indirizza subito la gara, costruendo un vantaggio in doppia cifra già nel primo quarto. A trascinare le selargine ci pensano le ex di giornata Favre (22 punti) e D’Angelo (10 punti, 7 rimbalzi e 4 assist), affiancate da capitan Ceccarelli (17 punti) e da una prestazione completa di Berrad (11 punti, 7 rimbalzi e 6 assist).

La gara. Selargius approccia con determinazione: Favre apre con una tripla, le liguri faticano a costruire tiri puliti e le ospiti volano sul +7 già a metà primo quarto (4-11). Guzzoni prova a ricucire, ma le sarde restano lucide e incisive, sfruttando le iniziative personali e il gioco corale (12-21). La Cestistica si aggrappa a Diakhoumpa sotto canestro, ma la Nuova Icom distribuisce bene punti e responsabilità e chiude il primo periodo sul 16-23.

Nel secondo quarto il copione non cambia: Thiam si sblocca con i primi punti personali, Berrad firma il +9 e Selargius continua a colpire con le giocate di Favre e Ceccarelli. All’intervallo lungo le sarde comandano 26-37.

Nella ripresa, Spezia prova a reagire con Moretti e Missanelli, ma Selargius non si scompone: ogni tentativo di rimonta viene respinto con ordine e il margine resta stabile (41-52). Nell’ultimo quarto le giallonere gestiscono senza affanni e allungano ulteriormente, chiudendo sul 57-72 e portando a casa due punti fondamentali nella corsa playoff.



Cestistica Spezzina - Nuova Icom San Salvatore Selargius 57-72

Cestistica Spezzina: Templari 4, Moretti 14, Trehub 12, Missanelli 9, Diakhoumpa 8, Mbaye 2, Ricco n.e., Guzzoni 6, Guerrieri, Giangrasso 2, Varone n.e.. All. Corsolini M.

Nuova Icom Selargius: D’Angelo 10, Mura 3, Berrad 11, Favre 22, Ceccarelli 17, Madeddu, Ingenito, Pinna 7, Thiam 2, Valenti. All. Maslarinos V.

Parziali: 16-23; 26-37; 41-52

