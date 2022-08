Avellino beffato sul traguardo, King Udoh dirottato verso il Cesena. Prosegue la telenovela che vede per protagonista l’attaccante dell’Olbia, dato per certo ieri in Campania e destinato invece, pare, al club romagnolo.

Le parole dell’agente di Udoh, Edoardo Oggianu, pronunciate proprio ieri ai microfoni di un’emittente irpina, “Ci sono altri club che stanno spingendo, però siamo sulla buona strada con l’Avellino, anche perché c’è l’interesse del ragazzo a trasferirsi”, ha detto, sono state spazzate via dall’ultimo episodio della telenovela, secondo il quale l’ex Juve sarebbe già in Emilia Romagna pronto a firmare un triennale col Cesena.

Se ne saprà di più in giornata. Ma nelle prossime ore si saprà anche se il Consiglio di Stato accoglierà o respingerà i ricorsi di Campobasso e Teramo in merito all’esclusione dal campionato di Serie C, sentenza dopo la quale la Lega Pro potrà finalmente procedere alla pubblicazione dei calendari, attesi, salvo ulteriori sorprese, per domani pomeriggio.

