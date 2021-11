Il colpaccio della domenica lo ha fatto l'Atletico Uri che ha piegato la capolista Giugliano per 1-0 con gol di Scano. Il Giugliano finora aveva pareggiato una sola gara, vincendo tutte le altre giocate. I sassaresi di Massimiliano Paba hanno davvero fatto il miracolo conquistando tre punti d'oro che fanno classifica e morale. Note ancora dolenti in casa Muravera: la squadra di Francesco Loi (oggi in tribuna per squalifica), è stata piegata anche dal Monterotondo in casa: 2-1 il risultato in favore dei laziali. Il Muravera, privo di diversi titolari fra i quali Mancosu e Moi, è passato in vantaggio con un bel gol di Cadau. Si è fatta raggiungere dagli ospiti dopo una decina di minuti (gol su rigore di Tulli), facendosi poi superare nel finale del primo tempo da un gol di Capuano. Pari (1-1) fra Latte Dolce e Albalonga. Per i sassaresi rete di Cannas. La Torres ha pareggiato (0-0) sul campo del Gladiator mentre il Lanusei è stato battuto da Formia: ha deciso l'ex Camilli (1-0 il risultato finale a beneficio dei locali). Il Carbonia è stato battuto ieri per 3-0 dalla Nuova Florida confermando le difficoltà soprattutto in casa in questo inizio di stagione.

