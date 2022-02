Impresa del Muravera che passa sul campo del Cynthioalbalonga per 5-2. Strepitosa la prova di Floris, autore di una tripletta, e Mancosu, che ha segnato una doppietta. Un colpaccio che avvicina la formazione di Loi a -5 dalla zona playoff.

Nessuna sorpresa. Nel testacoda del girone G vince il Giugliano sul Carbonia per 2-0. Eppure il fanalino di coda della serie D ha disputato una prestazione orgogliosa, fermando per un tempo i campani. Il gol che ha sbloccato il match è nato da un'incertezza del portiere Idrissi che Cerone ha sfruttato col consueto cinismo. Il raddoppio di Ferrari è arrivato all'80'. La capolista ha un vantaggio importante di 10 punti sull'inseguitrice Torres (0-0 nell'anticipo di Monterotondo)che se non altro ha evitato il sorpasso da parte del Team Nuova Florida, bloccato sul pareggio dal Cassino.

Le altre sconfitte. Male le altre sarde, se si esclude il Lanusei che ha conquistato il pareggio interno contro la Vis Artena. D'Alessandris ha segnato alla mezzora, ma nella ripresa, al 50' il gol del pareggio firmato da Lucchese. Gli ogliastrini si portano a +3 dal Latte Dolce, sconfitto in casa dall'Afragolese per 1-0.

Un tempo a testa sul campo di Usini, ma nella prima frazione l'Afragolese ha realizzato al 9' con Longo, autore di una spettacolare girata che ha sbattuto sulla traversa e oltrepassato la linea. Il raddoppio al 26' di Sibilio al termine di un contropiede è stato annullato per fuori gioco.

La squadra sassarese ha cambiato atteggiamento dopo l'intervallo, mettendo alla frusta la difesa campana, ma Bartulovic ha calciato alto il rigore del pareggio in apertura di ripresa, mentre al 6'' la traversa ha respinto la punizione potente di Tedde, negando il legittimo pareggio ai biancocelesti.

Sconfitta anche l'Arzachena, nettamente, per 3-0 sul campo dell'Ostia Mare che così si porta a -2 dagli smeraldini, che mercoledì recupereranno la gara contro il Latte Dolce.

