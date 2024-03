Prima Milano, poi Battipaglia battuta a domicilio (83-72) e ora manca solo Brescia per il tris che vale come ipoteca sui playoff per lo scudetto di basket femminile. La Dinamo Women è pronta per un finale di campionato che raddrizzi una partenza zoppicante dovuta ad acciacchi e alle fatiche supplementari dell'Eurocup.

Vittoria pesante anche per il morale e l'autostima quella ottenuta sabato sera a Battipaglia contro una formazione che si è rinforzata per ottenere la salvezza. La gara è stata equilibrata per 34', poi la tripla di un'ottima Toffolo ha lanciato il break decisivo irrobustito dai canestri di Raca (23 punti con 9/9 ai liberi) e Joens (doppia doppia da 20 punti e 11 rimbalzi) e rifinita ancora da Toffolo con una bomba.

Da segnalare anche i 19 punti di Carangelo, che però attende di ritrovare il tiro da tre (solo 1/8) e il contributo dell'ala Crudo e del centro Kaczmarczyk che va oltre lo score.

© Riproduzione riservata