L’amore per la medicina e il nuoto, in particolare quello in acque libere. Due aspetti diversi ma complementari che Claudia Tulumello riesce perfettamente a far combaciare, ritagliandosi belle soddisfazioni in entrambi i settori. Ventottenne genovese, dal 2019 vive a Cagliari per la specializzazione in oculistica. Lo stesso anno ha scoperto le gare in mare e si è tesserata per la Rari Nantes Cagliari, storica squadra del capoluogo di cui è una delle figure di punta.

Nonostante gli impegni di studio e lavoro, la Tulumello si è resa protagonista di un ottimo 2022: si è laureata campionessa sarda Master sui 400 e 1500 stile, sempre tra le Master si è imposta al Triangolo del Poetto e al Trofeo Sant’Elia. Tra le ciliegine sulla torta di una stagione intensa è arrivata anche la vittoria Assoluta sui 5 km di fondo nella spiaggia di Cea e il primo posto in vasca sui 400 stile in occasione del meeting ‘’Sardegna Nuota’’.

“Ho iniziato a disputare le gare in acque libere tre anni fa’’, racconta l’allieva di Massimiliano Pusceddu. “Inizialmente avevo un po’ di timore, si trattava di un’esperienza nuova. Però, poi, ci ho preso gusto e il desiderio di mettermi alla prova mi ha spinto a dare il meglio di me’’. Quattro allenamenti alla settimana, entusiasmo e un approccio positivo: sono le armi vincenti di Claudia Tulumello, cresciuta nella Nuotatori Genovesi, per rendere bene nello sport e nel lavoro. “Domenica farò la 7 km della Cagliari Poetto. Va benissimo tutto ciò che viene, ogni bel risultato è una soddisfazione e una occasione di crescita’’.

© Riproduzione riservata