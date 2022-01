Con la designazione degli arbitri inizia il conto alla rovescia per la ripresa del campionato di Serie C, che per l’Olbia avverrà in casa contro la Lucchese.

Il match del “Nespoli”, in programma domenica alle 14.30, è valido per la 4ª giornata di ritorno del girone B e sarà diretto da William Villa di Rimini. Per la squadra di Max Canzi l’appuntamento con i toscani segna il ritorno in campo a un mese dall’ultima partita giocata del 22 dicembre contro la Pistoiese, ma è anche uno scontro diretto in chiave playoff. Una ragione in più per affrontarlo con determinazione, anche perché il filotto di tre risultati positivi infilato prima della sosta invernale pretende continuità.

Intanto, buone nuove arrivano dall’infermeria: salvo sorprese, contro la Lucchese saranno disponibili Ciocci, completamente ristabilito dopo l’infortunio al ginocchio destro per il quale è stato operato a metà novembre, tra i pali, ed Emerson e Arboleda in difesa: passibile di rientro anche Occhioni a centrocampo. Resta ai box Demarcus, che salterà la prima gara del nuovo anno al pari dello squalificato Renault: staffetta per lui con Chierico, che torna a disposizione di Canzi dopo il turno scontato contro la Pistoiese.

