Il Veloclub Sarroch campione regionale; la bodybuilder Rossella Espis che fa incetta di premi alla Sardinia body building cup; i giovanissimi Mattia Meloni (categoria cuccioli), Theo Locci (allievi), Gabriele Secci e Riccardo Spano (cangurini) campioni regionali di pugilato; Salvatore Russo medaglia d’argento al Natural Bodybuilding & Fitness Italy: per lo sport sarrochese è un periodo di grandi successi.

Le ultime soddisfazioni per lo sport locale arrivano da ciclismo, body building e pugilato, discipline in cui gli atleti di Sarroch hanno dato prova del loro valore. Il Veloclub continua a dimostrarsi fucina di grandi talenti, non a caso nei giorni scorsi a Guspini si è portato a casa per la terza volta consecutiva il titolo di campione regionale: per i ciclisti della società del presidente Luciano Spano, il prossimo impegno si terrà dal 20 al 23 giugno a Tarvisio, dove andrà in scena il Campionato italiano.

Al Sardinia body building cup, Rossella Espis si è divertita a collezionare primi posti: è salita sul gradino più alto del podio nella categoria novice bikini, in quella dedicata alle atlete alte sino a 165 centimetri, e infine nella over all per il primo posto assoluto. Grande risultato anche per Salvatore Russo, che ha Pomezia ha conquistato due medaglie d’argento al Natural Bodybuilding & Fitness Italy, strappando così il pass per i mondiale che si terrà in Olanda.

Dopo essersi aggiudicati il primo posto al campionati regionali, i giovani pugili dell’Accademia pugilistica del presidente Ottavio Martis saranno impegnati dal 21 al 23 giugno a rappresentare la Sardegna alle fasi nazionali della Coppa Italia giovanile che si disputerà a Roseto degli Abruzzi.

Per Matteo Argiolas, consigliere comunale con delega allo Sport, i risultati ottenuti nell’ultima settimana dagli atleti sarrochesi dimostrano come il movimento locale sia in grande fermento: «Siamo orgogliosi dei risultati centrati dai nostri ragazzi, i loro successi sono la prova di come, con costanza e determinazione, si possano raggiungere anche gli obiettivi più difficili».

