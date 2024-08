Conto alla rovescia per la 18esima edizione del Memorial “Gratziano Etzi”, corsa su strada riservata ai cicloamatori tesserati per la F.C.I. e gli Enti della Consulta Nazionale in ricordo del ciclista di Donori scomparso durante una gara a Sestu.

La manifestazione, organizzata dal Gruppo Sportivo “Gino Mameli” in collaborazione con il Comune di Donori, la Pro Loco e le famiglie Etzi e Schirru, partirà alle 17 da Piazza Italia e attraverserà le vie Vittorio Emanuele, Giardini, strada provinciale n.11, via Martiri di Nassirya e Brigata Sassari per concludersi sempre in Piazza Italia.

Intorno al circuito cittadino sarà istituito il divieto di transito e di fermata dalle 16 alle 19 con percorsi alternativi adeguatamente segnalati per gli automobilisti. Al Memorial potrà partecipare un numero massimo di 60 corridori: finora sono 43 gli iscritti (38 uomini e 5 donne). Le iscrizioni chiuderanno il 27 agosto.

Per informazioni si può chiamare il numero 331.2827100.

