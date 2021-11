Il derby sotto il diluvio è senza vincitori ma Amsicora e Ferrini finiscono la partita con un misto di sollievo e recriminazione. 4-4 finale con l’Amsicora che vinceva 4-1 all’inizio dell’ultima frazione, poi entrambe hanno rischiato di perderla durante l’ultimo giro del cronometro. Protagonisti l’egiziano Hassan, che da buon ex ha segnato tre delle quattro reti amsicorine, e l’argentino Ojeda autore delle due reti finali della Ferrini.

IL DERBY. Amsicora più aggressiva, alza subito il ritmo, ma alla prima occasione passa la Ferrini con Ponce. Nel secondo quarto La Ferrini perde palla nella ripartenza e Hassan fredda Sorrentino. Dopo l’intervallo lungo segnano Hassan, Camba e ancora Hassan, per l’Amsicora, incontenibile, sembra fatta ma le parti si invertono nell’ultima frazione. Ponce segna e riaccende la luce, la Ferrini approfitta di alcune ingenuità avversarie e guadagna due corti che Ojeda trasforma. L’incredibile rimonta non chiude la partita. L’Amsicora guadagna un corto concluso a lato, sul capovolgimento di fronte Coria non ha il riflesso per appoggiare in rete.

JUVENILIA URAS. A Bologna conquista un pareggio, 3-3 che è anche un bel segnale per la squadra di Tocco. L’HT Bologna è passato tre volte in vantaggio e la Juvenilia ha sempre reagito con tre reti su corto. La prima è stata di Garau, la seconda di Meloni, l’ultima, a pochi minuti dalla fine, di Mura.

CUS CAGLIARI. Sconfitto a Padova 2-1 ma ha poco da rimproverarsi. Ha tirato dodici corti trovando però il portiere avversario in giornata di grazia. Cus Padova in vantaggio, pari di Gadelkarim e a cinque minuti dalla fine la beffa con la rete dei veneti su corto.

CLASSIFICHE. Girone A: Bonomi e Tevere 9, Butterfly 8, Bra e HT Bologna 7, Cus Padova 6, Cus Cagliari 3, Juvenilia Uras 2, HT Sardegna 0. GIRONE B: Ferrini e Città del Tricolore 10, Amsicora 8, Lazio 7, Bondeno e Valchisone 6, Cus Pisa 4, HC Roma 1, Adige 0.

© Riproduzione riservata