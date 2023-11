Ha tentato il colpo grosso il Quattro Mori Cagliari. Battere il TT Metz nella penultima partita del secondo turno della Champions League femminile. Al Palatennistavolo per un’ora aveva fatto capolino una speranza nemmeno tanto nascosta. Poi il Metz si è ricordato di essere vicecampione d’Europa, campione di Francia e la seconda squadra del ranking europeo ed ha messo le cose a posto, vincendo 3-1. Il Metz con quattro vittorie ha concluso il cammino e pensa già ai quarti di finale. Quei quarti che, vincendo, il Quattro Mori avrebbe raggiunto, ora è tutto rimandato a martedì prossimo, quando arriverà il Budaorsi (già battuto in Ungheria) e si deciderà chi farà compagnia al Metz nei quarti.

La squadra cagliaritana è partita bene con Abraamian che ha imbrigliato la francese Pauline Chasselin (152 del mondo), la cui frustrazione in alcuni momenti del match le è costata l’ammonizione. 3-0, Quattro Mori in vantaggio, è il momento di Tania Plaian, opposta alla russa Tailakova. Batti e ribatti si arriva al quinto set, con la rumena che parte bene, ma subisce un parziale di 4-0 che chiude il match e riporta il punteggio in parità. E’ stato l’ultimo sussulto perché Wu Xinxin lotta per tre set ma non ha lo scatto finale. E anche il derby russo è in favore di Tailakova che batte Abraamian in tre set.

SERIE A1 MASCHILE

Poche ore prima del match della Champions League, la Marcozzi ha anticipato la settima giornata di andata. Ha battuto il Prato 4-1 e torna, provvisoriamente al secondo posto che può essere insidiato dal Messina ma non dal Norbello che nel weekend riposa.

Contro il Prato i primi due incontri sono stati ad alto rischio per la squadra di Ferrero. Campos è ricorso al quinto set, dopo lo stop nel primo, per battere il russo Merzlikin. Anche Sun Shiyu ha faticato per avere la meglio sull’esordiente spagnolo Caballero. Sotto di due set ha rimontato e dominato vincendo 11-7 al quinto.

Tre set sono sufficienti a Mahnani per battere l’ex Baciocchi, successivamente Campos paga qualche distrazione e consente a Caballero di allungare la partita. Ma torna in campo Mahnani e accompagna la Marcozzi alla vittoria. Merzlikin è battuto in tre faticosi set.

