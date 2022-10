La miglior maniera per dimenticare la sconfitta inattesa a Varese è presentarsi ai tifosi del Palaserradimigni con una vittoria. La gara di domani per la Champions contro il Malaga (inizio alle 20.30) è anche la prima in assoluto della stagione davanti ai sassaresi.

La fase a gironi non ammette sbagli: delle quattro squadre di ogni gruppo ne passano tre, la prima va direttamente al Round of 16 che è di nuovo a gironi, mentre le seconde e le terze si affrontano a incrocio.

Avversaria davvero tosta: gli spagnoli hanno superato di slancio i due turni di qualificazione travolgendo gli olandesi del Den Bosch 114-58 e gli slovacchi del Patrioti Levice 91-73. In campionato ha battuto il Gran Canaria 70-63 alla sua maniera, vale a dire distribuendo le responsabilità offensive, basti dire che tra i 12 punti di Osetkowski e gli 8 punti dell'ex Brescia Kalinoski ci sono altri tre giocatori. Invece nella prima giornata ha perso col Baskonia 103-89.

La Dinamo spera di poter dare qualche minuto a Chessa e Gentile, o almeno a uno dei due, perché nelle tre gare giocate in cinque giorni, lo sforzo fisico ha insistito soprattutto su sette giocatori.

© Riproduzione riservata