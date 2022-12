Il sassarese Enea Carta, su Formula Gloria, si è aggiudicato il 4º Challenge Riviera del Corallo, round finale del campionato italiano Formula Challenge nazionale e regionale Aci Sport, e si è laureato campione sardo.

Alle sue spalle altre due Formula Gloria, quella di Enrico Piu, che era al debutto nella gara organizzata da Alghero Corse (con Aci Sassari, Comune e Fondazione) nel circuito cittadino del Piazzale della Pace e ha chiuso a 0”74 dal turritano, e quella di Dario Mannoni, staccato di appena 1”57. Ai piedi del podio l’algherese Luca Tilloca (Sport Tag), che ha preceduto Franco Arru (Kart cross).

Tra i piloti in corsa per il titolo tricolore, out dopo la prima delle tre manche Marco Semeraro, che era in testa al campionato con un punto di vantaggio su Vito Pastore, a sua volta a +2,5 da Domenico Martucci e a +3,5 da Giuseppe Palumbo. Pastore, arrivato 2º di gruppo e classe, ha preceduto Palumbo e Martucci, entrambi terzi nei rispettivi gruppi e classi.

Rally. Intanto, nella Penisola, quarto posto assoluto e secondo di raggruppamento nella Regolarità Sport del Brunello per Paolo Masuri e David Pili (Citroën Visa) e quarto posto assoluto per Marino Gessa e Francesco Fois (Skoda Fabia R5) della Sardegna Racing alla 14ª Ronde di Sperlonga.

Al Rally del Brunello, gara conclusiva del Campionato Italiano Rally Terra vinto dai campioni Andreucci-Briani, è arrivato il 10º posto assoluto del copilota Marco Corda in gara con Andrea Sandrin (Skoda Fabia R5). Vittoria di gruppo e classe Rc4n Rally4, e 17ª piazza, per Fabrizio Martinis e Valentina Boi. In 38ª posizione Fabrizio Schirru e Marco Demontis (Sardegna Racing, Peugeot 208), in 43ª Mauro Dore e Angelo Tendas (Porto Cervo Racing, Peugeot 208) e ritiro per Andrea Addis e Giuseppe Pirisinu (Renault Clio Rs, Mrc Sport).

