Oggi è cominciata la Viareggio Cup, che come di consueto porta a una domenica di sosta per la Serie D vista la partecipazione della Rappresentativa al torneo. Si tornerà in campo nel weekend del 26 e 27 marzo, con Carbonia-Cynthialbalonga e Arzachena-Torres anticipate al sabato (rispettivamente ore 14.30 e 15), ma già dopodomani e sabato giocheranno tre sarde.

Derby di recupero. Doveva essere oggi, invece lo scontro diretto salvezza Latte Dolce-Carbonia si disputerà venerdì alle 15 al "Peppino Sau" di Usini. È il recupero della prima giornata di ritorno, rinviata l'ultima domenica di gennaio per contagi nei minerari, ed è l'ultima gara in meno per le sarde. La squadra di David Suazo, sfiorata la vittoria domenica a Cassino (pari al 90' su rigore), è solo riuscita ad agganciare il Formia al penultimo posto ma punta l'ingresso nella zona playout. I sassaresi sono a +2, dovessero vincere riprenderebbero il Lanusei in quartultima posizione.

Coppa Italia Serie D. Una vittoria nelle ultime cinque giornate in campionato, ma per la Torres c'è la possibilità di risollevarsi in coppa. Sabato alle 14.30 (a porte chiuse) i rossoblù di Alfonso Greco completeranno il programma degli ottavi di finale con la sfida in casa del Castelnuovo Vomano, formazione abruzzese sestultima nel Girone F. Nei precedenti turni i sassaresi hanno vinto 0-2 a Muravera, ai rigori nel derby col Latte Dolce, 2-0 col Lanusei e 2-3 con la Vis Artena. In caso di parità al 90' si va direttamente ai tiri dal dischetto, chi passa trova lo Scandicci ai quarti.

© Riproduzione riservata