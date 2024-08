La quinta edizione della “Catte Cup”, è stata quella della consacrazione: il torneo di calcio a 7 più importante in Sardegna (e tra i più rilevanti in Italia) si gioca a Oristano. Lo dicono i numeri: 2500 spettatori a sera e un bilancio finale che racconta di circa 40mila presenze totali. Sedici giorni sempre al massimo, con le tribune al limite della capienza e il bordo campo zeppo di tifosi.

La finalissima, disputata martedì scorso, ha superato ogni più rosea aspettativa, raccogliendo attorno al sintetico del seminario arcivescovile oltre 4mila spettatori.

“Grazie a tutti gli organizzatori per questo splendido evento che ha attirato tanti giovani ed è un esempio per tutti - ha sottolineato da centro campo don Alessandro Floris, rettore del seminario - Da parte nostra ci sarà sempre la massima disponibilità sia per questo evento che per altre iniziative che coinvolgano i giovani”.

Oltre 700 quelli che hanno indossato le scarpette da calcio tra qualificazioni, gironi e fasi finali, 32 le squadre ammesse al torneo e un livello di gioco sempre più alto. A laurearsi campioni 2024 sono stati i giocatori di “MeduSa”, che nella finalissima hanno sconfitto la formazione di Arborea “Arrostire Superlega”, mentre il terzo posto è stato agguantato ai rigori da “Vsc” in una sfida tutta oristanese contro gli amici di “Korea47”.

“Grazie a chi ha contribuito a questo enorme successo” - ha sottolineato Mattia Murru, tra gli organizzatori del torneo assieme a Matteo Oppo, Matteo Puggioni, Emanuele Bellini, Davide Menna, Luca Spiga e Federico Pizzadilli. E ora si lavora già alla Catte 2025.

