Virgilio Perra lascia la panchina del Castiadas. Il tecnico si era già dimesso venerdì scorso. Dimissioni poi rientrate. Stasera ha consegnato però la lettera di dimissioni. “Per questioni personali, familiari e di lavoro”, dice, “sono costretto a lasciare. Ringrazio il Castiadas per questa esperienza”. Domenica la squadra biancoverde ha esordito col nuovo organico (da completare, visto che, in mezzo al campo, ha giocato il portiere Esposito), perdendo contro il Li Punti. “Abbiamo anche rischiato di vincere”, continua Perra. “Eravamo in vantaggio fino alla mezzora della ripresa. Poi, con l’espulsione del centrocampista uruguaiano Acosta, i sassaresi hanno avuto la strada spianata”. La società biancoverde è ora alla ricerca anche di un sostituto anche perché Perra difficilmente tornerà sui suoi passi.

© Riproduzione riservata