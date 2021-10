Si giocano domani le gare di ritorno dei quarti di finale della Coppa Italia di Eccellenza. Il Sant'Elena, che sta facendo miracoli in campionato, ospita il Castiadas che all'andata ha vinto sul suo campo per 5-1.

Il Castiadas. Per i sarrabesi di Virgilio Perra dovrebbe essere una formalità. Rimontare quattro gol al Castiadas sarebbe davvero una impresa per i campidanesi. Probabile l'utilizzo in casa Sant'Elena di diversi giovani per dare loro la possibilità di giocare una gara importante. Lo stesso Virgilio Perra dovrebbe presentare una squadra con diversi ragazzi che hanno giocato meno in campionato.

L’Ilva prova a ribaltarla. L'Ossese riceve l'Ilva che all'andata si è imposta con un sonoro 3-0: difficile pensare ad una rimonta dell’Ossese finora l'ombra della squadra della scorsa stagione quando ha sfiorato la Serie D.

Ci tenta anche il Ghilarza. Il Ghilarza gioca sul campo della vice capolista dell'Eccellenza, quel Taloro finora grande protagonista. All'andata la squadra di Gavoi si è imposta per 2-1 a Ghilarza: parte quindi col pronostico a suo favore anche se la formazione del Marghine è squadra da affrontare con grande impegno. Il Monastir, vittorioso all'andata per 2-1 gioca a Guspini per passare il turno con i locali che intendono riscattare sia la sconfitta dell'andata ma anche la battuta di arresto di domenica scorsa in campionato contro la Ferrini.

