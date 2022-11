Tempo di gare a mezzogiorno anche per l’Olbia: la Lega Pro comunica, infatti, che nell’ambito dell’iniziativa per il risparmio energetico la gara esterna con la Carrarese del 20 novembre si giocherà alle 12.

Nessun cambio di orario, invece, per il match di domenica col San Donato Tavarnelle, di scena al “Nespoli” alle 14.30 per la 13ª giornata di Serie C. Una sfida, quella col fanalino di coda del girone B, che la squadra di Roberto Occhiuzzi dovrà vincere per provare a tirarsi fuori prima possibile dalla zona retrocessione in cui è precipitata a causa dello stentato avvio di campionato.

Quella dell’ultimo turno col l’Imolese è per i bianchi la seconda vittoria, la prima in trasferta. Un risultato che pretende continuità a partire dall’appuntamento con la matricola toscana.

Un appuntamento “a rischio”, se è vero che in caso di successo l’avversario aggancerebbe i bianchi in classifica a quota 10, trascinandoli di nuovo verso il basso. L’eventualità che aiuterà a tenere alta la guardia nella settimana di allenamenti iniziata ieri al Centro Sportivo Gypsos di Tanca Ludos. Giorni in cui verranno valutate, tra le altre cose, le condizioni degli infortunati Nanni, Secci, Palesi e Zanchetta, nella speranza di recuperare almeno quest’ultimo.

