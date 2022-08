Tanto rumore per nulla, o meglio tante occasioni create e anche un lungo momento di predominio territoriale per poi tornare a casa a mani vuote. È partita nel peggiore dei modi, ma in realtà ci sono indicazioni molto positive come conferma la dirigenza del Carbonia, l'avventura dei minerari nel campionato di Eccellenza scattata ieri con la sconfitta 2-0 a casa del Lanusei. Sconfitta apparsa ai più largamente immeritata e dovuta a sbavature difensive ma anche e soprattutto a imperdonabili errori in fase di attacco che hanno evitato al Carbonia non solo di pareggiare la partita ma probabilmente di conquistare anche i tre punti. In effetti nonostante il rotondo 3-0 rifilato nell'esordio di Coppa Italia alla Monteponi di Iglesias domenica scorsa, il Carbonia si trascina un vecchio vizio, quello cioè di non riuscire a concretizzare se non tutte quanto meno la maggior parte delle occasioni da rete che crea: "Sino a quando si crea va sempre bene, i punti arriveranno" precisa il presidente Stefano Canu. Con la Monteponi è andata bene, con il Lanusei è andata malissimo. Ora il club allenato dall'esordiente Diego Mingioni potrà fra due giorni togliersi la soddisfazione di passare il turno proprio contro la Monteponi, sempre che riesca a difendere il 3-0 maturato a Carbonia anche grazie al gol del vantaggio siglato da un difensore, Mastino.

