La salvezza ottenuta faticosamente un mese fa negli spareggi contro la Tharros ha suscitato l'interesse di alcuni imprenditori che si sono detti desiderosi di dare il loro apporto al Carbonia. E' da giorni che la dirigenza biancoclù guidata da Stefano Canu sta tastando il polso a diversi papabili soci che, grazie anche all'interessamento cauto ma determinante del Comune, potrebbero sulla carta irrobustire l'assetto societario che l'anno scorso di questi tempi, fine giugno, risultò invece drammaticamente carente di supporti imprenditoriali.

"Le indicazioni sono positive - analizza Canu - stavolta possiamo porci in modo ottimistico rispetto a un anno fa e fa piacere sapere che sono imminenti in estate i lavori di sistemazione dello stadio Zoboli sebbene questo potrebbe comportare degli inevitabili, ma non insormontabili, disagi in vista della preparazione atletica della prima squadra per il prossimo torneo dell'Eccellenza, e del settore giovanile che è confermato in blocco". Vari aspetti sono tuttavia ancora da concretizzare. A giorni la comunicazione dello staff tecnico: silezio assoluto sinora su possibili rinnovi (resta Mingioni?) o mutamenti radicali.

