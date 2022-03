Dopo la vittoria di venerdì scorso nel recupero in casa del Latte Dolce, il Carbonia scenderà in campo per la prossima partita di campionato contro il Cynthia Albalonga sabato 26 marzo alle 14.30 e non domenica 27. Su richiesta di entrambe le società, la gara è stata infatti anticipata di 24 ore e la decisione è stata ratificata dal segretario del dipartimento interregionale della Lega nazionale dilettanti Mauro De Angelis. Il Carbonia si prepara al nuovo match casalingo allo stadio Zoboli con un piglio del tutto diverso dal momento che di recente è riuscito a completare una mini rimonta che lo ha condotto dall'ultima posizione in classifica alla terzultima. Motivo per cui da alcuni giorni gli allenamenti che l'allenatore David Suazo sta imponendo agli effettivi biancoblu, risultano essere molto severi e delicati: sedute durante le quali il tecnico honduregno sta chiedendo la massima concentrazione. Suazo ha a disposizione tutta la rosa e varie opzioni fra cui scegliere in merito agli 11 titolari da mandare in campo.

