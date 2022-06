Carbonia. Quella che inizia domani è per il Carbonia un’altra settimana paradossalmente da dentro o fuori: “Se sarà confermata la retrocessione in Eccellenza occorrerà fare subito la squadra e pure super attrezzata visto il livello delle contendenti, se sarà ripescaggio in serie D si spalanca un altro mondo”. Il vice presidente Federico Cinus è assieme all’intero stato maggiore dei minerari consapevole che il tempo dell’attesa è scaduto: il Carbonia di David Suazo è retrocesso dopo due anni dalla Serie D, ma c’è una notizia parzialmente buona che ne blocca sia gli sviluppi societari (sempre alla porta possibili imprenditori pronti a inserirsi e irrobustire i ranghi), sia il mercato, ovvero il quadro dei ripescaggi. “Sappiamo che sarà pressoché impossibile – testimonia Cinus, egli stessi in un periodo di riflessione circa la sua permanenza – ma prima ci arriva il no secco prima di mettiamo a costruire la squadra per l’Eccellenza: il tempo è scaduto e già dall’inizio della prossima settimana le chiacchiere devono lasciare il posto ai fatti perché se sarà Eccellenza, allora non potremmo arrivare tardi>. E il mercato già si muove.

© Riproduzione riservata