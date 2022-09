Lorenzo Carboni conquista lo scudetto. Il tennista algherese è stato il perno del Tc Italia di Forte dei Marmi, che ha vinto il Campionato italiano di tennis a squadre Under 16 maschile. Nella Final Eight, la compagine toscana ha superato, sempre per 2-1, il Ct Bari nei quarti, il Tennis Comunali Vicenza in semifinale e lo Sporting Club Selva Alta in finale.

Carboni conclude imbattuto la manifestazione, con cinque vittorie conquistate in tre singolari (6-1, 6-1 a Francesco Giuseppe Colasanto, 6-0, 6-3 ad Alessandro Battiston e 6-3, 6-2 a Lorenzo Comino) e due doppi (in coppia con Lorenzo Ghilarducci, 6-3, 6-4 ai vicentini Battiston e Kilian Dallapiazza e 6-7(5). 6-3, 14-12 ai ragazzi di Vigevano Comino e Lorenzo Beraldo). Proprio il doppio ha deciso lo scudetto, dopo uno stop per pioggia, con un match tiebreak che ha visto le due coppie avere entrambe dei match point, prima del colpo di reni finale dei toscani.

