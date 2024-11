Sul campo Tuttavista Galtellì-Arzachena è finita 0-2 sabato scorso, nella nona giornata del Girone B di Promozione, a livello disciplinare per i padroni di casa le sanzioni sono molto più pesanti. Il Giudice Sportivo ha dato, per la società, 600 euro di multa: la motivazione è «per le ripetute intemperanze dei sostenitori della squadra nei confronti della terna arbitrale, fatta oggetto di espressioni ingiuriose e gravemente minacciose», il testo del comunicato. «Mentre il direttore di gara rientrava negli spogliatoi gli veniva lanciata addosso dell'acqua da una bottiglietta, da parte di un sostenitore, che lo attingeva all'altezza del petto. Vista la situazione creatasi l'arbitro riteneva di chiamare i carabinieri che aiutavano la terna a uscire dall'impianto, mentre i sostenitori della Tuttavista Galtelli proseguivano nel comportamento ingiurioso e minaccioso nei confronti della terna. Una volta rientrati all’interno della propria automobile gli arbitri venivano scortati fuori dal centro abitato da una pattuglia delle forze dell'ordine».

Ma non è tutto, perché ci sono anche numerose squalifiche per i tesserati. Il dirigente accompagnatore Mario Chessa è stato inibito fino all'8 gennaio perché, al termine della partita, si sarebbe unito ai tifosi negli insulti all'arbitro. Tre gli espulsi, con lo stop più lungo per Mattias Meloni: sei giornate per aver colpito un avversario con una gomitata in un contrasto di gioco, con l'aggiunta sempre di ingiurie al direttore di gara. Quattro turni a Michele Sanna, rosso dalla panchina anche lui per insulti alla terna (segnalazione del primo assistente), uno a Nicola Deledda.

In Eccellenza fermati per un turno Mateo Broglia del Carbonia, Andrea Laconi della Nuorese, Ezequiel Franchi e Mattia Gueli dell'Ossese e Luca Melis del Villasimius: salteranno le partite di domenica. È stata invece ridotta da tre a due giornate la squalifica di Andrea Chessa del Ghilarza, espulso il 19 ottobre col Carbonia: potrà giocare dopodomani a Monastir.

