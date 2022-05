Max Canzi saluta Olbia: lungi dal rinnovare col club del presidente Alessandro Marino dopo la stagione culminata con gli storici playoff di Serie C, il tecnico milanese avrebbe trovato l’accordo con la Turris con contratto pluriennale e l’obiettivo di conquistare la Serie B.

Dopo ore di gossip, domani dovrebbe arrivare l’ufficialità mentre in Gallura è partita la caccia al sostituto. La notizia del divorzio tra Canzi e l’Olbia giunge un po’ a sorpresa: l’ambiente, soddisfatto per il traguardo raggiunto quest’anno, avrebbe gradito un Canzi ter con l’ambizione di migliorarsi rispetto al secondo turno degli spareggi promozione per la B, ma l’offerta al rialzo anche in termini di ingaggio della società di Torre del Greco, che ha chiuso il campionato all’ottavo posto del girone B, ha finito per fare il paio con quella dell’Olbia, che avrebbe proposto al 55enne ex Cagliari un’altra stagione alle stesse cifre di quella precedente. Ma più di tutto potrebbe aver influito il rapporto con Marino, cordiale ma non certo idilliaco: già l'anno scorso tra i due si è rischiato il divorzio.

