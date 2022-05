Sono Sebastiano Canu (Buddusò) e Yahya Jatta (Seulo) i migliori del girone B di Promozione. Entrambi sono stati votati nell’ultima giornata dai tecnici delle squadre avversarie rispettivamente affrontate. Chiudono a braccetto con 19 punti. Alle loro spalle, con tre punti di distacco, l’attaccante del Tortolì, Maximiliano Timpanaro e Franco Talanas (Bittese).

Girone C. Prima posizione per Lorenzo Zela, giovane del Posada che ha mantenuto il punto di vantaggio sul bomber dell’Usinese, Domenico Saba. Per Zela i punti conquistati sono 20 contro i 19 del giocatore rossoblù. Terza piazza per Davide Budroni (Oschirese), con 18 punti.

Nel girone A, si era imposto Mirko Atzeni (Orrolese) con 21 punti.

Classifica Girone B

19 PUNTI: S. Canu (Budduso); Jatta (Seulo).

16 PUNTI: Talanas (Bittese); Timpanaro (Tortolì).

15 PUNTI: Noli (Tonara).

14 PUNTI: Deriu (Bonorva); Congiu (Paulese); Ferraro (Sadali); Sanna (Tharros); S. Boi (Tonara).

13 PUNTI: Placentino (Sadali); Frongia (Tharros).

12 PUNTI: Atzeni (Arborea); Camarà (Bittese); G. Nonne (Fonni); Fantasia (Ozierese); Omar (Paulese); Caredda (Tortolì).

11 PUNTI: Ferraro (Arborea); Kalissa (Bonorva); Sini (Fonni); Colombo, G. Pinna (Macomerese); Boi (Tortolì).

10 PUNTI: Mascia (Arborea); Foddai, (Macomerese); Porcu (Ozierese); Ruggiu (Paulese).

Classifica Girone C

20 PUNTI: Zela (Posada).

19 PUNTI: Saba (Usinese).

18 PUNTI: D. Budroni (Oschirese).

17 PUNTI: Goy (Valledoria).

16 PUNTI: Trini (Siniscola); Mereu (Stintino);

Valenti (Tempio).

15 PUNTI: Cissè (Calangianus); Igene (Lanteri); Depalmas (Posada); Putzu (San Teodoro).

14 PUNTI: Pintus (Lanteri); De Santis, Kozeli (Luogosanto); Cosseddu (Porto Cervo); Bazzoni (Porto Torres); Aloia (Tempio); Solinas (Thiesi).

13 PUNTI: Lollia, Torresi (Calangianus).

