Medaglia di bronzo per il pugile turritano Giuseppe Nardi, già campione regionale per la categoria Youth. Il boxeur (63,50kg) ha partecipato insieme al compagno di squadra, Alessandro Salis, entrambi della Asd Se.Sa Boxing Group Porto Torres, alle fasi nazionali del campionato italiano Youth (17/18 anni) che si sono svolte a Loreto (Marche) dal19 al 24 novembre.

Il giovane Nardi è stato una delle rivelazioni del torneo, eliminando prima il calabrese Vincenzo Grasso ai sedicesimi di finale e successivamente due delle quattro teste di serie, rispettivamente Sobehim Adam (Lombardia) agli ottavi di finale e Fabio Agozzino (Lazio) ai quarti di finale. Nella parte finale del torneo ha combattuto la semifinale con il fighter siciliano Alessandro Potenza, match difficile ma equilibrato dove gli attacchi di Nardi non sono stati sufficienti a scalfire l'ottima boxe di rimessa attuata dal pugile siciliano che, dotato di un allungo maggiore, ha convinto i giudici e guadagnato così il pass per la finale di categoria.

«Un terzo posto meritato dopo 4 match impegnativi e disputati in soli 5 giorni, ripagano l'impegno e la serietà che il giovane Nardi dimostra in palestra, dove frequenta da circa sei anni senza mai assentarsi», spiega il direttore sportivo Stefano Masia. «Torneo sfortunato invece per l'altro portacolori della Se.Sa Boxing, Alessandro Salis (51kg), già medaglia di bronzo nella precedente edizione del 2023, - aggiunge Masia - ma che in questo torneo non ha saputo mettere in pratica le ottime qualità tecniche di cui è dotato. Sappiamo, che dalle sconfitte nascono sempre gli spunti per migliorare e crescere, - continua il dirigente della Se.Sa Boxing - e siamo sicuri che il percorso scelto sia quello giusto. La società appena rientrata dalla trasferta, è già a lavoro per preparare la terza edizione del Se.Sa Boxing Night 2024, in programma il 30 novembre presso la palestra Antonello Nardi, in via Don Milani a Porto Torres.

