Arriva al giro di boa il Campionato Invernale regionale di tennis a squadre. Domenica si è disputata la quarta delle sette giornate che costituiscono la regular season della Prima Serie, ma sono diverse le partite ancora da recuperare a causa del maltempo che in queste settimane ha bagnato l'Isola. Domenica 28 novembre è stata prevista come giornata di recupero.

Nella Prima Serie maschile. Il Tc Cagliari ha sbancato i campi del Tc Terranova per 3-0, il Tc Moneta ha regolato con lo stesso risultato il Ntc Margine Rosso, mentre Quattro Mori Tennis Team A-Tc Su Planu A è stata rinviata. Durante la settimana, Cagliari ha conquistato anche i punti in palio nel recupero della terza giornata, battendo 3-0 la Torres Tennis. Tra i recuperi, fissato quello tra Margine Rosso e Quattro Mori (valida per la terza giornata), che si disputerà mercoledì 8 dicembre.

Nel femminile. En plein del Tc Cagliari che vince 3-0 sia con la squadra A (sul Ct Decimomannu A), sia con la B (sul Tc Trexenta) e stesso risultato per la Torres Tennis contro la Polisportiva Acqua fredda Siliqua. Ancora un 3-0, stavolta in trasferta, per il Quattro Mori sui campi del Trexenta nel recupero del terzo turno. La prima giornata, non disputata il 31 ottobre, dovrebbe essere integralmente recuperata domenica.

© Riproduzione riservata