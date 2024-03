Campionati italiani a Molfetta, prima giornata e prime medaglie per il tennistavolo sardo. A Molfetta, dove da ieri sino a domenica prossima si assegnano i titoli italiani assoluti, seconda e terza categoria, è subito Sardegna. Francesca Seu, giovane promessa del Muravera, ha vinto la medaglia d’oro nel doppio misto terza categoria.

Sabato un altro passaggio della stagione, le finali della Coppa Italia a Carrara, dove Marcozzi e Quattro Mori sono state battute da Messina e Sud Tirol.

Campionati italiani

Francesca Seu, classe 2008, numero 34 d’Italia, ci aveva provato l’anno scorso a Cagliari, quando conquistò il bronzo nel doppio misto con Trevisan.

Ieri, in coppia con il laziale Alessandro Pizzi, classe 1998, è salita nel gradino più alto del podio. Partiti come teste di serie numero uno sono giunti in semifinale perdendo un solo set. In questo match la coppia Moiseev e Sartori ha creato più di un grattacapo, ha condotto 2-1, ma Seu e Pizzi hanno rimontato vincendo 11-9 al quinto set. In finale sono bastati tre set per battere Ileana Irrera (34 anni, è stata numero 12 d’Italia nel 2017) e Mattia Cerquiglini (27 anni).

Coppa Italia

Un pomeriggio a Carrara per assegnare il trofeo. Sono state chiamate a partecipare le prime del tre della serie A1 maschile e femminile al termine del girone di andata. Marcozzi, Messina e Carrara tra gli uomini, Quattro Mori, Sud Tirol e Castelgoffredo tra le donne. Sfide tra Marcozzi e Massina da una parte, e Sud Tirol e Quattro Mori dall’altra, per un posto in finale con le detentrici della Coppa, Carrara e Castelgoffredo.

La Marcozzi è stata sconfitta dal Messina 3-1. Sconfitto in quattro set il doppio Vallino Costassa-Sun Shiyu, Campos ha pareggiato battendo 6-5 al quinto set Matteo Mutti. Vallino Costassa perde con Stojanov al quarto set, e in tre set Sun Shiyu cede a Mutti. In finale Carrara ha battuto il Messina 3-0.

Il Quattro Mori ha perso con il Sud Tirol 3-1. Sconfitta iniziale al quinto set della coppia Barani-Plaian, perde anche Wu Xinxin, che si aggiudica il primo set ma viene rimontata da Brateyko. Tania Plaian riapre la partita battendo 3-1 in rimonta Debora Vivarelli, punto finale ancora di Brateyko in quattro set su Arianna Barani. La finale è stata vinta dal Castelgoffredo che ha battuto il Sud Tirol 3-1.

© Riproduzione riservata