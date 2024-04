Con i suoi 8 gironi il campionato di terza categoria, che si dirama da sud al nord della Sardegna, vede impegnate più di una novantina di squadre. Alcune di esse vantano un passato di tutto rispetto, avendo partecipato ai massimi tornei regionali. Tra queste c'è certamente il Lauras, sodalizio fondato nel 1946 a Luras, che nella stagione in corso si presentava nel girone G Olbia-Tempio composto da 15 squadre. I colori sociali sono quelli bianconeri, livrea che fu scelta da uno dei fondatori, Manlio Selis, appunto una ottantina di anni fa. Intitolato allo stesso ,a giorni , prenderà il via la ventisettesima edizione del Torneo Mondiale giovanile riservato agli under 14 , che verrà accolto in vari impianti della Gallura.

Il Lauras ha raggiunto la promozione nella categoria superiore con 6 giornate di anticipo , compiendo una cavalcata quasi da record: 21 sono state le vittorie, di cui 15 di fila, 2 quelle pareggiate, c'è da rimarcare inoltre l'imbattibilità, sia interna che esterna , nelle 23 gare sinora disputate. A ciò va aggiunto lo scettro di capocannoniere che è detenuto da Sergio Valenti con 30 reti, delle totali 75, ed anche, difensivamente parlando i soli 14 gol subiti dal portiere Domenico Savinelli. Già citando questi due nomi si capisce quanto completa, affidabile e di grande esperienza sia la rosa bianconera. Per trovare numeri di questa portata in altri gironi della Terza , bisogna scendere giù per la Sardegna, fino a Marrubiu (girone C -Oristano-) , che però lotta con l'Ales per conquistare il salto di categoria.

Riannodando il filo del discorso sul Lauras eccoci a parlare di colui che guida questa corazzata in panchina , e, della compagine societaria. Franco Scano non ha bisogno certo di presentazioni: nato calcisticamente nel vivaio bianconero , anche nelle vesti di allenatore ha già guidato la squadra in passato, con varie parentesi in altre, tra cui Calangianus. Ha accettato quest' anno la sfida , ben sapendo di poter contare su grandi giocatori, ed una società ambiziosa. Società che vede coinvolti vari giovani, preparati ed affiatati, ed al cui vertice c'è una coppia di presidenti:Domenico Brundu e Giuseppe Seu, che all'unisono hanno dichiarato. "Nell' immediato è nostra intenzione confermare tutto il gruppo giocatori. Negli anni a venire la nostra ferma intenzione è quella di riportare il Lauras in categorie più consone al suo blasone". I due massimi dirigenti si spingono oltre e gettano la maschera: " Coi tempi che occorrono il traguardo che ci poniamo é quello di raggiungere il vertice dei tornei sardi" A chi non fosse chiaro i due ambiziosi presidenti si riferiscono all'Eccellenza , denominata da molti come la serie A Sarda. Davvero un bel obbiettivo. In bocca al lupo.

