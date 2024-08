A Olbia tutto è pronto per Marco Amelia. Il nuovo allenatore dei bianchi sarà presentato sabato nella sala stampa del “Nespoli”, stadio in cui, il giorno dopo, la stagione dei galluresi prenderà il via col turno preliminare di Coppa Italia.

Avversaria, a partire dalle 18, la neo promossa Ilvamaddalena, che sarà anche la prima antagonista nel campionato di Serie D che inizierà l’8 settembre. A proposito dell’Ilva, il Budoni, formazione di Eccellenza che nei test estivi l’ha battuta due volte su due (2-1 a La Maddalena e 4-0 a Budoni), ha ceduto ieri pomeriggio al “Nespoli” 1-0 al termine dell’allenamento congiunto deciso dal gol di Riccardo Santi.

Da una squadra rivoluzionata, nello staff tecnico e nella rosa dei giocatori, e ancora incompleta, non si poteva pretendere chissà quale calcio, a maggior ragione a questo punto della stagione. Il giudizio è dunque rinviato a un’Olbia che attende i giusti innesti, soprattutto in attacco (che pare siano in arrivo), e che abbia qualche settimana di lavoro in più nella gambe e nella testa.

