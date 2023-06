Due rinnovi utili per la difesa della squadra che è rientrata in serie D. Il latte Dolce ha confermato Francesco Canu, classe 2004, e Federico Pireddu, classe 2000.

Il terzino Canu ha disputato in Eccellenza ben 30 partite su 36, a testimonianza della grande fiducia che mister Giorico ripone nel ragazzo prodotto delle giovanili del Sassari Calcio Latte Dolce. nella stagione scorsa è stato chiamato nella Rappresentativa Juniores della sardegna insieme ai compagni di squadra Congiunti e Grassi.

Per il terzino Pireddu la serie D è un ritorno, visto che ha debuttato ben cinque anni fa, nella stagione 2016/17. Sempre titolare nello scorso campionato, Pireddu ha segnato contro Ferrini, Nuorese, Iglesias e Ossese. “Dopo solo un anno siamo riusciti a riprendere la categoria che più ci rappresenta. Sicuramente l’obiettivo primario è quello di mantenere la categoria a tutti costi per non vanificare gli sforzi e i sacrifici del campionato passato, cercando di far bene e arrivare il più avanti possibile. Sono convinto che grazie al lavoro di mister Giorico e di tutto lo staff ci faremo trovare pronti per dire la nostra anche in questo campionato”.

© Riproduzione riservata