Squadra che vince si cambia poco, ma anche difesa che tiene non si cambia. E così dopo la conferma per il capitano marco cabeccia, alla settima stagione in biancocelese, il latte Dolce rinnova il contratto di un altro difensore centrale: Marco Russu.

Classe 1995, l'ex Torres, Nuorese e Lucchese è stato uno dei titolari più utilizzati nel campionato di Eccellenza vinto dai sassaresi: 35 presenze e 2 reti, contro Nuorese e Sant'Elena.

Per Russu la serie D non è certo una novità: 75 presenze in carriera con 4 gol e 9 assist.

Il difensore ha dichiarato: “Sono molto contento per il rinnovo. Far parte di questa società è per me fonte di orgoglio. Conosco il valore dello staff, ma sopratutto dei miei compagni e sono sicuro che ci divertiremo anche nella prossima stagione in un campionato difficile, ma allo stesso tempo affascinante come la Serie D”.

