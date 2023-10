Anticipi domani per Budoni e Atletico Uri nel campionato di Serie D. L'Uri di Massimiliano Paba affronta in casa la Romana alle 15 mentre il Budoni sarà di scena alle 14,30 sul campo del Flaminia.

L'Uri e il Budoni hanno necessità di far punti. L'Uri è ai margini dei play out. Domenica scorsa l'Uri è stato travolto dal San Marzano per 4-1: non può di certo permettersi di perdere punti anche con la Romana, terzultimo in classifica anche se appena di uno sotto i sardi.

Il Budoni con nove punti sta un pò meglio ma contro il Flaminia non può ugualmente perdere. Finora a Uri e Budoni è mancata la continuità nei risultati.

Le altre due sarde saranno in campo domenica alle 14.30: la Cos, seconda in classifica affronta la difficile trasferta sul terreno del pericolante Ardea, mentre il Latte Dolce ospiterà il Cyinthia.

