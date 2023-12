La Cos e il Budoni in casa, Il Latte Dolce e l'Atletico Uri in trasferta a Ostia Mare e a Nocera Inferiore. Cos e Budoni che ospiteranno Anzio e San Marzano, hanno necessità di cogliere i tre punti in palio. La Cos per non perdere terreno dalla capolista Cavese che ospiterà la Boreale, ultima della classe.

Il Budoni per rafforzare la sua pericolante classifica. Sulla panchina del Budoni farà il suo esordio casalingo l'allenatore Mario Petrone (che ha sostituto due settimane fa Raffaele Cerbone), dopo la pesante sconfitta (3-0), di una settimana fa a Genzano. Due compiti apparentemente non difficili per le sarde anche se l'allenatore della Cos Francesco Loi, ricorda che l'Anzio vale più di quanto non dica la sua classifica. In settimana il mister di Loceri ha forzato i tempi con l'obiettivo di presentare una squadra motivata e decisa sin dal primo minuto.

Un momento magico quello che sta vivendo la squadra di Tertenia che viene da undici risultati utili consecutivi. Loi non ha annunciato la formazione. Lo farà solo prima della gara. L'Uri e il Latte Dolce devono riscattare le pesanti sconfitte casalinghe di domenica scorsa: due squadre, quelle sarde, capaci di tutto: di conquistare successi insperate o di perdere gare non impossibili sulla carta.

© Riproduzione riservata