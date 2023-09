Grande attesa oggi a Tertenia e nel Sarrabus Ogliastra per l'esordio stagionale della Cos: oggi alle 17 la squadra di Francesco Loi affronterà il Latte Dolce nell'unica gara in programma per il primo turno dopo la eliminazione ai preliminari di Budoni e Uri.

Il Latte Dolce allenato da Mauro Giorico si annuncia come avversario molto difficile. Previsto il pubblico delle grandi occasioni.

La Cos ha convocato 24 giocatori. Eccoli: Floris Maurizio, Cadau Alessandro, Gallo Matteo, Bonu Federico, Piredda Marco, Naguel Santiago, Ladu Pietro, Mascia Filippo, Loi Antonio , Manca Massimiliano, Aloia Alessandro, Gómez Víctor, ,Ganzerli Tristan, Laconi Diego, Piras Marcello, Serra Roberto, Sanna Samuele, Caferri Andrea, Scarafoni Roberto, Loi Simone, Satta Andrea, Demontis Andrea, Nurchi Sergio e Floris Mattia.

