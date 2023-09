Torna domani la Coppa Italia di Serie D.

In programma a Tertenia il derby fra la Cos Sarrabus Ogliastra-Latte Dolce Sassari. Si gioca il primo turno della manifestazione. Cos e Latte Dolce sono le uniche sarde ancora in Coppa. I sassaresi di Mauro Giorico hanno superato il turno preliminare vincendo in trasferta il derby sull'Atletico Uri per 3-0.

La Cos allenata da Francesco Loi invece è all'esordio stagionale dopo le gare di precampionato con Iglesias, Tharros e Torres: al primo turno, la Cos è passata di diritto, saltando il preliminare. Eliminate le altre due sarde, Budoni e Uri. Una gara dal pronostico incerto quella di domani a Tertenia.

Grande l'attesa per vedere all'opera le due squadre, che rispetto ad un anno fa si presentano con tantissime novità. Una partita che oltre per la Coppa servirà per migliorare la condizione atletica delle due formazioni sarde che dal 10 settembre saranno impegnate in campionato.

