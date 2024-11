Lucas Gatti ha rassegnato le dimissioni. L’allenatore dell’Olbia andrà in panchina domani a Cercola, in occasione del match col Savoia dell’11ª giornata di Serie D, dopodiché saluterà tutti e raggiungerà la famiglia a Londra.

In attesa del comunicato ufficiale del club le ragioni addotte sarebbero di tipo personale, ma secondo i bene informati il tecnico argentino, arrivato un mese fa per sostituire l’esonerato Marco Amelia sulla panchina dei bianchi – che con lui hanno infilato due pareggi e quattro sconfitte, risultati valsi l’attuale penultimo posto con 3 punti – non sarebbe riuscito a sanare la spaccatura interna allo spogliatoio dell’Olbia coincidente con la cacciata del predecessore, da cui l’impossibilità di lavorare serenamente per riprendere la via della salvezza.

Novità sono attese nelle prossime ore.

