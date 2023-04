Tutto pronto in casa Arzachena per la trasferta sul campo del Nola. Si gioca domenica, con fischio d’inizio alle 14, allo stadio Sporting Club Nola. Gli smeraldini inseguono la quinta vittoria consecutiva che darebbe la certezza di disputare i playoff. È un gran momento per la squadra di Marco Nappi.

Il Nola, invece, ha perso le ultime tre partite e non vince da sei giornate. L’ultima vittoria è quella con l’Ilvamaddalena del 5 marzo scorso, quasi due mesi fa. I campani sono scivolati in penultima posizione e venderanno cara la pelle. Una sconfitta, per loro, significherebbe retrocessione praticamente certa.

I biancoverdi devono stare concentrati e continuare a giocare come nelle ultime partite. Nell’ultima giornata, ospiteranno al “Biagio Pirina” l’Ilvamaddalena.

