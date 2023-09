Con un gol di Ankovic al 40' di gioco l'Atletico Uri ha battuto l'Ardea per 1-0 nella seconda giornata del campionato di Serie D. La squadra di Massimiliano Paba ha prontamente riscattato la pesante sconfitta di domenica scorsa (4-1 sul campo della Cos a Tertenia), facendo un bel balzo in avanti in classifica.

Una bella gara, quella dell'Uri, che ha avuto anche altre occasioni per raddoppiare, contro una squadra che non si è mai arresa e che ha combattuto sino alla fine alla ricerca del pari. Un successo meritato per i sardi, che a loro volta sono andati spesso vicini al raddoppio. Le squadre sono scese in campo con le seguenti formazioni:

Atletico Uri: Tirelli; Fadda, Esposito, Andrea Fusco; Ravot, Ansini, Scanu, Pisano; Attili; Demarcus, Ankovic

In panchina : Fusco Antonino, Pionca, Barracca, Melis, Valentini, Scanu, Piga, Cannas, Fangwa

Allenatore: Massimiliano Paba

Ardea: Giordani; Pacillo, Bruno, Negro, Schettini; Falilo, Miola; Baba, Costa, Suffer; Vianni

A disposizione: Fraraccio, Antinoro, Del Bello, Limongelli, Longhi, Mauro, Moreso, Pagliuso, Sbordone

In panchina: Alessandro Boccolini

