Ultima settimana di allenamenti per l’Olbia, che domenica affronterà la Spal al “Nespoli” per poi congedarsi dal suo pubblico e dal campionato di Serie C.

Ormai matematicamente in Serie D, i bianchi tornano al lavoro oggi per preparare l’ultima partita della stagione più travagliata dal ritorno tra i professionisti, datato 2016. Da valutare le condizioni di Rinaldi e Motolese, assenti domenica a Pontedera per problemi fisici, e lo stato mentale di un gruppo che quest’anno, dopo la buona partenza, non è stato capace di reagire alle difficoltà, giocando due terzi del torneo in zona retrocessione.

Nel post partita di Pontedera il presidente Guido Surace ha annunciato l’intenzione di mettersi subito al lavoro per programmare la prossima stagione, e di voler percorrere la via del ripescaggio qualora ce ne fossero le condizioni, che dipenderanno innanzitutto dal forfait delle aventi diritto.

In ogni caso la rosa dei giocatori è da rifare, minimo perché chi è sotto contratto oggi con la retrocessione risulterà automaticamente svincolato dopo il 30 giugno, discorso che vale anche per i membri dello staff tecnico, a cui lo scorso ottobre il club, presieduto allora da Alessandro Marino, aveva prolungato il contratto di un anno.

© Riproduzione riservata