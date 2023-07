Ora è ufficiale: dal Cagliari in prestito per la prossima stagione di Serie C arrivano a Olbia Francesco Zallu, Luigi Palomba e Nicolò Cavuoti.

Un terzino, un difensore centrale e un trequartista, tutti classe 2003, che vanno a completare la rosa a disposizione del neo allenatore Leandro Greco, già al lavoro nel ritiro di Buddusò. L’anno scorso, i tre under rossoblù hanno collezionato alcune convocazioni in prima squadra in Serie B, e Cavuoti ha anche esordito in Coppa Italia giocando un quarto d’ora contro il Bologna.

Ma quello gallurese rappresenterà per loro un debutto tra i professionisti a tutti gli effetti. Difensore di fascia destra, Zallu, sassarese di nascita, era considerato una pedina inamovibile del Cagliari Primavera, con cui ha registrato 71 presenze, 2 gol e 3 assist. Idem Palomba, cresciuto nel settore giovanile del Padova e approdato nel 2017 al Cagliari, dove in Primavera in due stagioni ha totalizzato 76 presenze, 6 reti e 3 assist. Infine, Cavuoti, scuola Vastese, al Cagliari dal gennaio 2020: per lui in rossoblù 7 reti e 8 assist.

I tre prestiti sono stati comunicati dall’Olbia Calcio oggi, verso l’ora di pranzo, ma Zallu, Palomba e Cavuoti si sono aggregati al gruppo ieri e hanno già svolto la prima seduta di allenamento in maglia bianca.

© Riproduzione riservata