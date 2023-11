Turno infrasettimanale eccezionale (in tutti i sensi) per l’Olbia, che al “Nespoli” batte il Pineto 1-0 con gol di Ragatzu nel recupero dell’8ª giornata di Serie C, giocato stasera.

Reduce dalla sconfitta sul campo della Juventus Next Gen, la squadra di Leandro Greco ritrova il successo contro la matricola abruzzese, che con 14 punti la precedeva alla vigilia a +3 nel Girone B, agganciandola in classifica e passando in un amen dalla zona retrocessione a quella promozione.

Decisiva la rete di Ragatzu, quarta personale in campionato per lui: al 36’ del primo tempo l’ex Cagliari capitalizza una ripartenza per firmare il vantaggio dei padroni di casa, che nella ripresa cercano il raddoppio senza fortuna. Ma va bene così. E domenica si replica in casa con la Lucchese. Si spera, anche nel risultato.

© Riproduzione riservata