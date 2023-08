Lorenzo Palmisani è un giocatore dell’Olbia, come annunciato dal club in serata con una nota sul sito ufficiale.

Il talento classe 2004, nazionale azzurro e neo campione d’Europa con l’Under 19, giunge in Gallura in prestito secco dal Frosinone per un anno, e va a unirsi al confermato Maarten van der Want e alla new entry Filippo Rinaldi, acquistato a titolo temporaneo dal Parma, a completamento del gruppo dei portieri a disposizione di Leandro Greco per la prossima stagione di Serie C: si parte domenica con la 1ª giornata di campionato, che vedrà i galluresi impegnati in casa, al “Nespoli”, contro la “big” Cesena degli ex Roberto Ogunseye e Ivan Varone.

Intanto, l’Olbia ufficializza Palmisani, ultimo colpo di un mercato alle battute finali.

«La società rende noto di aver acquisito a titolo temporaneo dal Frosinone Calcio, fino al 30 giugno 2024, i diritti alle prestazioni sportive del portiere classe 2004 Lorenzo Palmisani», si legge nel comunicato del club gallurese.

Cresciuto calcisticamente nel Frosinone, Palmisani è arrivato a difendere la porta della formazione Under 19, con la quale ha disputato 16 partite nella stagione 22/23, e ha svolto quest’anno la preparazione con la prima squadra, neo promossa in Serie A.

