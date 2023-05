L’Olbia riparte da Ragatzu, Biancu e Boganini, in scadenza nel 2025, e Fabbri, Incerti, Nanni e Corti, che hanno un altro anno di contratto. E da Mordini, il cui accordo è stato prolungato durante l’ultima stagione, e Dessena, per il quale è scattato l’obbligo di riscatto dalla Virtus Entella, dalla quale era arrivato in prestito a gennaio.

Il resto della rosa che affronterà l’ottava stagione consecutiva in Serie C, a prescindere dall’evoluzione sul fronte societario dopo che il presidente Alessandro Marino si è detto aperto a valutare eventuali proposte di acquisto del club, è da costruire.

Tra nuovi acquisti e rinnovi sia dei contratti in scadenza il 30 giugno, sia dei prestiti. Fronte sul quale Tomaso Tatti si sarebbe già mosso, posto che la priorità resta l’individuazione della figura dell’allenatore.

Di quelli in scadenza a giugno, in pole per il rinnovo ci sarebbero Van der Want, Emerson e La Rosa, così pure Arboleda, mentre alla voce “prestiti” è facile immaginare la permanenza di Sposito, svincolato dopo la retrocessione in Serie D del Sangiuliano City, che l’aveva girato all’Olbia a gennaio.

